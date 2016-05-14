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التحالف الدولي يشن 22 غارة جوية على”داعش” في العراق وسوريا

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التحالف الدولي يشن 22 غارة جوية على”داعش” في العراق وسوريا التحالف الدولي يشن 22 غارة جوية على”داعش” في العراق وسوريا

ارشيفية

شنت قوات التحالف الدولي – بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية – 22 غارة جوية على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي المسلح في العراق وسوريا.

وقال الجيش الأمريكي -في بيان وفقا لقناة “العربية” اليوم السبت- إن “طيران التحالف الدولي شن 17 غارة جوية في العراق منها أربع غارات قرب الرطبة استهدفت وحدة تكتيكية لتنظيم (داعش) ومنشأة تجمع للجنود والعتاد”.

أما في سوريا فقد أوضح البيان، أن مقاتلات التحالف شنت أربع ضربات جوية استهدفت أربع وحدات تكتيكية لتنظيم “داعش” قرب مارع بحلب.

ويشارك 60 دولة ضمن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، عن طريق شن غارات جوية على مواقع التنظيم في البلدين.

أ ش أ

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