طاهر أبوزيد لـ”ONA”: ائتلاف دعم مصر سيحصد أغلب مقاعد انتخابات المحليات بالصعيد

قال طاهر أبوزيد عضو مجلس النواب والقيادي بائتلاف دعم مصر أن الحديث حول أمكانية تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي كلام سابق لاوانه، مشيرًا إلى أنه يشعر بالرضى بما وصل اليه الائتلاف، والذي يتجاوز حتى اللحظة 330 نائب يمثلون السواد الأعظم من المستقلين، الأمر الذي يؤكد على السير في الطريق الصحيح لبناء ائتلاف قوي، موضحًا أن الأيام القليلة الماضية شهدت توقيع أكثر من نائب للانضمام للائتلاف بعد أعلان وثيقته الائتلاف الرسمية بالبرلمان.

وأوضح أبو زيد في تصريحات خاصة لـ ”أونا” أن الائتلاف ينتظر الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، والتي على أساسها سيتحدد مواعيد الانتخابات وبعدها تبدأ مرحلة وضع الرؤية المتعلقة بتلك الجزئية بالنسبة للائتلاف.

وعن أمكانية التنسيق بين أئتلاف دعم مصر والاحزاب الآخرى في انتخابات المحليات قال أبوزيد إن ائتلاف دعم مصر بالرغم من أنه الائتلاف الوحيد المعلن رسميًا إلا أن تعاون أعضاء المجلس من المستقلين والاحزاب الآخرى الغير مشاركه فى الائتلاف تجمعهم جميعًا لغة واحدة وهي دعم هذا الوطن والتمسك بوحدة الصف.

وأشار أبوزيد إلى أن المحليات هي الركن المهم المكمل للاستحقاق الثالث وهي الانتخابات البرلمانية، وعلى الناخب المصري مسئوليه جديدة، لاختيار أعضاء جدد يكملون المسيرة مع نواب الشعب يحملون نفس الافكار، ونفس الصفات ونفس الوطنية، حتى لايختل الميزان وتصبح الساحة السياسية مرتبكة.

فى اجابته حول ظهور العديد من الأشخاص يتحدثون بلسان الائتلاف خاصة فى المحافظات قال أبوزيد “ إن الائتلاف أكثر ما يميزه هو الشفافية، بمعنى أن انتخابات المكتب السياسي أقيمت على مسمع وبصر أعضاء الائتلاف وكذلك تم اختيار مسئولي الاتصال والمحافظات من النواب ​بنفس الشفافية”.

وأشار أبوزيد إلى أنه على ثقة كبيرة في أن مصداقية نواب الائتلاف من الصعيد كاف تمامًا لأن يحسم معظم المقاعد في انتخابات المحليات.