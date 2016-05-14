بالصور.. حواس يصف جامعة كفرالشيخ بالهرم الرابع

استقبل الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم السبت، الدكتور زاهى حواس عالم الآثار والوفد المرافق له.

وقام "حواس " والقمرى " بجولة فى كلية العلوم، تفقد خلالها معامل النانو تكنولوجى، والفوتونات، وكلية الثروة السمكية والأحواض والمفرخات السمكية، مشيدًا بإمكانات الجامعة الهائلة على المستوى الإنشائى والتعليمى، واصفا الجامعة بالهرم الرابع فى مصر.

كما تفقد المستشفى الجامعى، مؤكدا أن جامعة كفر الشيخ تعد جامعة عصرية على أرض مصرية، يفخر بها الجميع ودعا جميع رجال الأعمال للمساهمة فى دعم المستشفى الجامعى بكفرالشيخ.

وقال الدكتور زاهى حواس: "لم أكن أتوقع أن تكون جامعة كفر الشيخ بهذا الرقى والجمال، مطالبا الإعلام بتسليط الضوء على النقاط المضيئة الإيجابية التى تبرز مكانة وعظمة المصريين.

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