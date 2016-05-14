كيف تواجه برد الصيف فى 5 خطوات

عندما يصاب إنسان بالبرد فى الصيف تحل الكارثة، فالجو أصلا حار والجسم يخرج حرارة والأضرار تتضاعف كثيرا لتتخطى المخاطر الناجمة عن برد الشتاء، وفى هذا التقرير نقدم الطرق الطبيعية لمواجهة برد الصيف فى 5 خطوات فقط هى التالى:

1- الكمادات: تمثل الكمادات عامل إنقاذ مهم إذ تظل حلا سريعا ومثاليا كما أنه يمكنها خفض درجة الحرارة بمقدار يتراوح بين درجة واثنتين.

>2- الليمونادة: وهو عصير الليمون الذى يحتوى فى الغالب على المقدار المطلوب من فيتامين سى لمواجهة المرض

>3- شرب الماء بكثرة: يرطب ذلك الأمر كثيرا الأنسجة الداخلية، كما يمنح الجهاز المناعى فرصته للمواجهة

>4- تجنب الكلفتة باللحاف: يساهم ذلك الأمر فى رفع درجة حرارة الجسم وبالتالى تنتقل الأمور من سىء لأسوأ

>5- تجنب الاستحمام الكثيف: الخروج والدخول من وإلى الحمام يسبب المزيد من تغير درجة حرارة الجسم وبالتالى يمكن أن يسبب الضرر.

أهمها ماء الورد.. علاجات منزلية تساعدك فى التغلب على برد الصيف