5 أغذية تخفض ضغط الدم.. الجبن وعصير الكريز والبنجر

الغذاء هو الحل الأسهل والأكثر أمانا الذى يلجأ إليه الكثير من المرضى، فسعره غالبا فى متناول الأيدى، ولا يسبب الآثار الجانبية العديدة الناجمة عن الدواء، والأهم من ذلك هو أن تستمتع بما تتناوله، ولكن يجب أن يكون ذلك تحت إشراف كامل من الطبيب المعالج، وخاصة عند علاج بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى Guglielmo da Saliceto الإيطالية أن تناول 30 جراما الجبن الإيطالى بشكل يومى منتظم يساهم فى خفض الضغط الدموى بشكل يماثل فاعلية تناول أدوية الضغط.

وأذيعت هذه النتائج مؤخرا خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لارتفاع ضغط الدم، وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الجبن الإيطالى تحتوى على مجموعة من الببتيدات التى تعمل على استرخاء الأوعية الدموية، وهى نفس الآلية التى تقوم بها أدوية خفض الضغط الدموى، وهو من الأمراض الخطيرة التى ترفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى ويعرف باسم "القاتل الصامت".

ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "Journal of Clinical Nutrition"، وكما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفى السياق ذاته، كشفت دراسة أشرف عليها باحثون من مركز مايو كلينيك الأمريكى أن الحصول على نوم القيلولة فى منتصف اليوم يساهم فى رفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 19%، ولكن هذه الدراسة لا تتفق مع الأبحاث العلمية الثابتة التى أكدت فوائد نوم القيلولة.

وكشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى تساهم فى خفض ضغط الدم بشكل يماثل تقريبا تأثير الدواء مثل: عصير البنجر وبياض البيض وعصير الكريز والزبادى والثوم والموز، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة.

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