أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس الوزراء البريطاني: التصويت لمغادرة أوروبا سيكون تصويتا للركود

Google+ Print
رئيس الوزراء البريطاني: التصويت لمغادرة أوروبا سيكون تصويتا للركود رئيس الوزراء البريطاني: التصويت لمغادرة أوروبا سيكون تصويتا للركود

كاميرون

حذر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم السبت الناخبين من أن مغادرة الاتحاد الأوروبي هو آخر شيء يحتاجه الاقتصاد البريطاني، مشددا على أن التصويت للمغادرة سيكون تصويتا من أجل الركود.

وفي كلمته للناخبين في احدى الحملات المؤيدة للبقاء في دائرته في “ويتني” بمقاطعة “أوكسفوردشاير”، قال رئيس الوزراء إن “الأمن الاقتصادي” هو أكثر شيء يجب على الناخبين أن يأخذوه في الاعتبار.

وأضاف أن “أيا من حملات الخروج كانت قادرة على مواجهة التأكيدات بتعرض اقتصادنا لضربة اذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح كاميرون “إذا صوتنا لمغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو سنقوم بالتصويت لارتفاع الأسعار، وعلى وظائف أقل، ونمو أقل، سنصوت وقتها على الركود. هذا آخر شيء يحتاجه اقتصادنا”.

وتنظم حملة “بريطانيا أقوى في أوروبا” 1000 فعالية وحدث في شتى أنحاء البلاد بمشاركة قادة الأحزاب الأربعة الرئيسية.

ووصف رئيس الوزراء الاستفتاء القادم بأنه أكثر أهمية من “الانتخابات العامة”، وفرصة تأتي مرة واحدة كل جيل كامل.

ويضع رئيس الوزراء وحملة البقاء تركيزهم على الأمور الاقتصادية، على عكس حملة المغادرة، التي تركز على قضية الهجرة وتأثير البلاد بموجة كبيرة من المهاجرين في حالة البقاء.
> وكشف استطلاع للرأي أجرته سكاي نيوز اليوم عن أن الهجرة تتصدر القضايا التي تشغل الناخب البريطاني، يأتي بعدها الاقتصاد.

وأوضح الاستطلاع أن 29% من الناخبين لايزالون مترددين بشأن كيفية التصويت، من بينهم 28% يرون أن الهجرة هي أكبر مصدر قلق لهم، بينما يرى 15% أن الاقتصاد هو القضية الأهم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل