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مباحث الجيزة: شخص بدين وراء إثارة الذعر بكيس قمامة داخل سنترال المهندسين

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مباحث الجيزة: شخص بدين وراء إثارة الذعر بكيس قمامة داخل سنترال المهندسين مباحث الجيزة: شخص بدين وراء إثارة الذعر بكيس قمامة داخل سنترال المهندسين
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها للقبض على أحد الأشخاص أثار الذعر بين المواطنين داخل سنترال المهندسين، حيث وضع كيس داخل السنترال وغادر مسرعا، فى الوقت الذى اعتقد فيه موظفى السنترال أن لكيس يحتوى على عبوة ناسفة، وتم إبلاغ خبراء المفرقعات وبفحصه تبين أنه يحتوى على كمية من القمامة.

وأكد مصدر أمنى أنه تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة أن شخص بدين يرتدى قميص وبنطال فى العقد الرابع من العمر دخل السنترال ظهر اليوم وخرج بعد مرور 5 دقائق، ولم يحصل على رقم خاص بالتعامل مع موظفى السنترال.

وأضاف المصدر أن المجهول تحدث مع أحد الموظفين ثم ترك الكيس الذى بحوزته بصالة السنترال وغادر عقب ذلك لتثار حالة من الذعر بين المواطنين ويتم إخلاء المبنى ظنا أن الكيس يحتوى على عبوة ناسفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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