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أمن المنيا: المتهمان بحرق خيمة الأقباط ليس لهما انتماءات سياسية

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أمن المنيا: المتهمان بحرق خيمة الأقباط ليس لهما انتماءات سياسية أمن المنيا: المتهمان بحرق خيمة الأقباط ليس لهما انتماءات سياسية
قال اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمنيا إنه تم التوصل إلى هوية مرتكبى واقعة حرق خيمة لإقامة الشعائر الكنسية بقرية الإسماعيلية البحرية التابعة لمركز المنيا وضبطهما.

يذكر أن اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا تلقى، منذ أيام، إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بخيمة تستخدم فى إقامة الشعائر الدينية للأقباط بقرية الإسماعيلية البحرية التابعة لمركز المنيا، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق التهم الخيمة المقامة على مساحة 180 مترا تقريبًا، وتستخدم فى إقامة الشعائر الدينية للمسيحيين.

على الفور شكل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائى وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى تم تحديد هوية منفذى الحريق وضبطهما وهما "محمد.م.د"، 24 سنة سائق، و"رمضان.ا" 18 سنة فلاح مقيمان بنفس القرية.

وكشف التحريات أن المتهمين ليس لهما انتماءات سياسية وارتكبا الفعل انتقاما من خفير الحراسة لسابقة خلافات معه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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