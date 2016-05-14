23 مايو.. موعد الجمعية العمومية لمجلس الدولة لاختيار رئيس المجلس

قال المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة إن المجلس الخاص لمجلس الدولة حدد جلسة الاثنين 23 مايو الجارى، الساعة الثانية ظهرا موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة لاختيار المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيسا لمجلس الدولة خلفا للمستشار الدكتور جمال ندا، الذى يبلغ السن القانونية فى 30 يونيو 2016.

كما ستنظر الجمعية العمومية أيضا الترقية من درجة مستشار بمجلس الدولة إلى درجة وكيل مجلس الدولة.

يذكر أن المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود من مواليد مركز ناصر بمحافظة بنى سويف وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1963 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على دبلوم القانون العام عام 1964 ودبلوم العلوم الإدارية عام 1965، كما حصل على درجة الدكتوراه فى القانون الدستورى عام 2006 وله مؤلفات قانونية فى القانون الإدارى والتأديب وإشكاليات خصومة التحكيم التجارى الدولى.

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