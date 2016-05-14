«الإسعاف» تناشد المواطنين عدم استخدام سيارات ربع النقل كوسيلة للتنقل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها اليوم السبت، إصابة 15 مواطن فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بطريق القطامية – العين السخنة، مشيرة إلى أن إصابتهم تتراوح ما بين كدمات وسحجات وكسور وبين جروح قطعية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بأنه فور تلقى البلاغ بوقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لإغاثة المصابين، وبلغت نسبة استجابة سيارات الإسعاف 5 دقائق فقط منذ وقوع الحادث حتى وصول سيارات الإسعاف فى تمام الساعة العاشرة و10 دقائق وتم نقل جميع المصابين لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

وناشد “الأنصاري” المواطنين عدم استخدام سيارات ربع النقل كوسيلة للتنقل والمواصلات لإفتقارها لعوامل الآمان وحفاظاً على أرواحهم.