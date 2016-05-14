أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

داعش يقتحم مستشفى في دير الزور بعد هجوم الفجر

Google+ Print
داعش يقتحم مستشفى في دير الزور بعد هجوم الفجر داعش يقتحم مستشفى في دير الزور بعد هجوم الفجر

عناصر من داعش – أرشيفية

قالت وكالة أعماق المرتبطة بتنظيم داعش إن التنظيم هاجم مستشفى في مدينة دير الزور السورية يوم السبت واستولى على أراض على أطراف المدينة المحاصرة التي لا تزال تسيطر على أجزاء منها.

وقالت الوكالة إن مقاتلي التنظيم اقتحموا مستشفى الأسد وسيطروا أيضا على نقطة تفتيش ووحدة للإطفاء ومساكن جامعية في المدينة القريبة من الحدود الشرقية لسوريا مع العراق.

وتسيطر الدولة الإسلامية على معظم محافظة دير الزور وتفرض حصارا منذ مارس آذار من العام الماضي على المناطق التي ظلت تحت سيطرة الحكومة في المدينة التي تحمل ذات الاسم.

وتربط محافظة دير الزور بين الرقة التي اتخذتها داعش عاصمة لها وبين المناطق الخاضعة لسيطرتها في العراق المجاور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثمة تقارير عن احتجاز التنظيم للطاقم الطبي وأسر عدد من جنود الحكومة في دير الزور.

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة مستمرة بين القوات الحكومية وداعش في المنطقة بعد أن هاجم المتشددون الطرف الجنوبي الغربي من المدينة في الفجر.

وقال المرصد إن القتال أسفر عن مقتل 20 على الأقل من القوات الحكومية وستة على الأقل من مقاتلي الدولة الإسلامية.

وذكرت وكالة أعماق أيضا أن مقاتلي التنظيم استولوا على منطقة قرب المطار العسكري الذي تسيطر عليه الحكومة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء يوم السبت عن مصدر داخل القاعدة الجوية قوله إنه تم صد هجوم للدولة الإسلامية.

وتقوم الحكومة السورية وحليفتها روسيا بإسقاط المساعدات على المدينة المحاصرة من حين لآخر كما تتعرض الأهداف التابعة للدولة الإسلامية داخل دير الزور وحولها لغارات جوية متكررة.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان