داعش يقتحم مستشفى في دير الزور بعد هجوم الفجر

قالت وكالة أعماق المرتبطة بتنظيم داعش إن التنظيم هاجم مستشفى في مدينة دير الزور السورية يوم السبت واستولى على أراض على أطراف المدينة المحاصرة التي لا تزال الحكومة تسيطر على أجزاء منها.

وقالت الوكالة إن مقاتلي التنظيم اقتحموا مستشفى الأسد وسيطروا أيضا على نقطة تفتيش ووحدة للإطفاء ومساكن جامعية في المدينة القريبة من الحدود الشرقية لسوريا مع العراق.

وتسيطر الدولة الإسلامية على معظم محافظة دير الزور وتفرض حصارا منذ مارس آذار من العام الماضي على المناطق التي ظلت تحت سيطرة الحكومة في المدينة التي تحمل ذات الاسم.

وتربط محافظة دير الزور بين الرقة التي اتخذتها داعش عاصمة لها وبين المناطق الخاضعة لسيطرتها في العراق المجاور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثمة تقارير عن احتجاز التنظيم للطاقم الطبي وأسر عدد من جنود الحكومة في دير الزور.

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة مستمرة بين القوات الحكومية وداعش في المنطقة بعد أن هاجم المتشددون الطرف الجنوبي الغربي من المدينة في الفجر.

وقال المرصد إن القتال أسفر عن مقتل 20 على الأقل من القوات الحكومية وستة على الأقل من مقاتلي الدولة الإسلامية.

وذكرت وكالة أعماق أيضا أن مقاتلي التنظيم استولوا على منطقة قرب المطار العسكري الذي تسيطر عليه الحكومة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء يوم السبت عن مصدر داخل القاعدة الجوية قوله إنه تم صد هجوم للدولة الإسلامية.

وتقوم الحكومة السورية وحليفتها روسيا بإسقاط المساعدات على المدينة المحاصرة من حين لآخر كما تتعرض الأهداف التابعة للدولة الإسلامية داخل دير الزور وحولها لغارات جوية متكررة.