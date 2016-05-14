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بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية لمواجهة الموجة الحارة

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بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية لمواجهة الموجة الحارة بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية لمواجهة الموجة الحارة
شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين توجهوا إلى الشواطئ للاستمتاع بمياه البحر، هربًا من حرارة الجو المرتفعة، وذلك فى إطار موجة الطقس الحارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، والتى تستمر لمدة يومين.

وقد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استعداد المحافظة بـ44 شاطئ لاستقبال موسم الصيف والمصطافين، حيث يوجد بالمحافظة 5 شواطئ مجانية وبأسعار (3 جنيهات للشمسية وجنيه للكرسى وجنيه للتربيزة)، 18 شاطئ الخدمة لمن يطلبها (فى حالة طلب الخدمة سعر الفرد 5 ج شامل الكرسى والشمسية والتربيزة) و16 شاطئ مميز (سعر الفرد 7 ج شامل الكرسى والشمسية والترابيزة) وأخيرا 3 شواطئ سياحية وهى المندرة 1 سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات، و شاطئ ستانلى والبوريفاج سعر التذكرة 15جنيها.

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شواطى الاسكندرية (6)

شواطى الاسكندرية (7)

شواطى الاسكندرية (10)

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شواطى الاسكندرية فى الصيف) (2)

شواطى الاسكندرية فى الصيف) (3)


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