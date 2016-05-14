بالصور.. إسرائيل تعترف بعد معركة الفلافل: مصر صاحبة اليد العليا فى الطعمية

علقت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، على الانتصار الكاسح الذى حققته مصر الأسبوع الماضى فى العاصمة البريطانية لندن، على إسرائيل فى "مهرجان الفلافل"، حيث اشتعلت حرب "الطعمية" بين فريقين من القاهرة وتل أبيب ضمن مسابقة دولية ضمت لبنان وسوريا وعدد آخر من دول الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المهرجان الكبير الذى أقيم الأسبوع الماضى، برعاية الأمم المتحدة حاز اللقب فيه شيف يدعى مصطفى رفاعى، من مطعم "زوبا" بعد أن تنافس فى النهائيات على نظيره الإسرائيلى، لتصبح مصر المصنعة الأولى والأفضل للفلافل على مستوى العالم.

ومنذ فترة طويلة استولت دولة الاحتلال على أكلة "الفلافل" واعتبرتها إحدى أكلاتها الشعبية، بالرغم من أنها أكلة مصرية ونقلها أهل الشام إلى بلدانهم خاصة فلسطين، ولكن أضافوا إليها "الحمص".

وقالت الصحيفة العبرية إن حروب الشرق الأوسط انتقلت إلى العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضى، لكن هذه المرة كانت عبر "الفلافل"، مضيفة أنه من المؤسف هذه المرة أن إسرائيل كانت فى الجانب الخاسر، بعد تحقيق مصر انتصارا كبيرا عليها ضمن مسابقات الطهى الدولية، لتكون مصر صاحبة اليد العليا فى هذه الصناعة.

وأشارت معاريف، إلى أن المسابقة سادها جو من التوتر حيث واجه الفريق الإسرائيلى، نظيره الفلسطينى وتغلب عليه، كما اعتبر فائزا على نظيره اللبنانى لأنه لم يحضر المسابقة رغم أنه لم يحصل على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة، وعندما اصطدم بالفريق المصرى نال هزيمة ساحقة.

وذكر أورى ديناى، الشيف الإسرائيلى المشارك بالمسابقة للصحيفة العبرية، والذى حاز على المركز الثانى، إنه فى رأيه أن الفلافل المصريين كانت لذيذة أكثر، حيث إنهم يطبخونها بطريقة ألذ من الطرق المتبعة فى إسرائيل.

وكانت قد حازت المسابقة على اهتمام الصحف العالمية، وعلى رأسها صحيفة الجارديان، التى كتبت "جميع بلدان الشرق الأوسط تتجادل عن الذى اخترع الفلافل.. وجاء مهرجان لندن للفلافل ليعطى فرصة للمقارنة والمناسفة.. وتفوق المصريين".

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