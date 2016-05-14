بالصور.. إصابة 4 فى انفجار خزان مازوت بمصنع طوب فى كفر الشيخ

أنقذت العناية الإلهية أهالى قرية "غزال" التابعة لقرية ابشان بمركز بيلا فى كفرالشيخ، اليوم السبت، عقب انهيار مبنى إدارى فى مصنع للطوب الأحمر، لانفجار خزانات المازوت، ما أدى لإصابة 4 عمال بإصابات خطيرة، وتم نقلهم لمستشفى كفرالشيخ العام، وهناك أنباء عن وجود ضحايا ومصابين تحت الأنقاض.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ إخطارًا من العميد ماجد فتحى مأمور مركز بيلا، بانهيار مبنى إدارى بمصنع طوب أحمر فى قرية "غزال" التابعة لللوحدة المحلية بابشان فى مركز بيلا.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف، والحبشى سعد رئيس مركز ومدينة بيلا، ووليد سكر رئيس الوحدة المحلية لقرية ابشان إلى موقع الحادث، وتبين أن المصنع ملك "السيد.ع.ع"، حيث فوجئ العمال أثناء أداء عملهم بسماع دوى انفجار خزان المازوت، ماأدى إلى انهيار المبنى الإدارى للمصنع.

أسفر الحادث عن إصابة 4 من العاملين بالمصنع ونقلتهم سيارات إسعاف لمستشفى كفرالشيخ العام، وجاري البحث عن ضحايا آخرين، ورفع الأنقاض من خلال قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

- انهيار مصنع للطوب فى بيلا بكفر الشيخ.. ووجود ضحايا تحت الأنقاض

>

>