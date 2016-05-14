أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. إصابة 4 فى انفجار خزان مازوت بمصنع طوب فى كفر الشيخ

Google+ Print
أنقذت العناية الإلهية أهالى قرية "غزال" التابعة لقرية ابشان بمركز بيلا فى كفرالشيخ، اليوم السبت، عقب انهيار مبنى إدارى فى مصنع للطوب الأحمر، لانفجار خزانات المازوت، ما أدى لإصابة 4 عمال بإصابات خطيرة، وتم نقلهم لمستشفى كفرالشيخ العام، وهناك أنباء عن وجود ضحايا ومصابين تحت الأنقاض.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ إخطارًا من العميد ماجد فتحى مأمور مركز بيلا، بانهيار مبنى إدارى بمصنع طوب أحمر فى قرية "غزال" التابعة لللوحدة المحلية بابشان فى مركز بيلا.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف، والحبشى سعد رئيس مركز ومدينة بيلا، ووليد سكر رئيس الوحدة المحلية لقرية ابشان إلى موقع الحادث، وتبين أن المصنع ملك "السيد.ع.ع"، حيث فوجئ العمال أثناء أداء عملهم بسماع دوى انفجار خزان المازوت، ماأدى إلى انهيار المبنى الإدارى للمصنع.

أسفر الحادث عن إصابة 4 من العاملين بالمصنع ونقلتهم سيارات إسعاف لمستشفى كفرالشيخ العام، وجاري البحث عن ضحايا آخرين، ورفع الأنقاض من خلال قوات الحماية المدنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

520161417101927176471

520161417101927176472

520161417101927176473

520161417101927176474

- انهيار مصنع للطوب فى بيلا بكفر الشيخ.. ووجود ضحايا تحت الأنقاض
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365