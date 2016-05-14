حضري شعرك للانتقال من الربيع الى الصيف

التركيبة الجديدة والمطوّرة لشامبو "هيد آند شولدرز حيوي وحريري" مصممة خصيصاً لتجهيز خصلات شعرك لأشهر الصيف الحارقة؛ لتتألقي في الموسم الجديد بشعر ناعم خال من التقصّف وجدير بتصدر المجلات .#CoverWorthyHair

درجات الحرارة الحارقة في الشرق الأوسط تأثيرها كبير على جودة ومظهر شعرنا وتحويل خصلاته إلى خصلات جافة ومتكسرة ومتقصفة. إن فصل الصيف بالنسبة إلى معظمنا يعني التعرض المفرط لأشعة الشمس، والمياه المالحة، والرطوبة، التي تعتبر جميعاً عوامل تحفيز رئيسية لضرر الشعر.

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وهذا بالطبع يبرز السؤال التالي إلى السطح: كيف يمكن للمرأة في المنطقة التعامل مع الحرارة الحارقة بدون إلحاق الضرر ببنية شعرها؟

جواب هذا السؤال بالتحديد يكمن في تركيبة "هيد آند شولدرز حيوي وحريري" المطوّرة. هذا الشامبو الفائق، الذي تم إطلاقه في أوائل العام الجاري، يمتلك عناصر تركيب أكبر بست مرات مقارنة بمنتجات الشامبو العادية. والأهم من ذلك، يغذي خصلات شعرك ويجعلها أكثر نعومة وجديرة بتصدر المجلات #CoverWorthyHair، وقادرة على تحمل أيام الصيف المشمسة.

إضافة إلى ذلك، فإن نظام التركيب الثلاثي الجديد، وتكنولوجيا الحفاظ على الترطيب، يبقيان الشعر ناعماً بشكل ملموس طوال اليوم، وهو ما يمنح الشعر الجاف نعومة أفضل بشكل واضح، خاصة عند مقارنته بمنتجات الشامبو غير المرطّبة.

أما القيمة المضافة فهي أن هذه التركيبة تخلص شعرك من الجفاف، وتحارب التجعد، وترطب فروة الرأس، لتترك شعرك برائحة وشعور منتعش ومظهر ناعم وأكثر تحكماً- ما يجعله أقل عرضة للضرر الناجم عن الحرارة.

وتعبق العناصر الجميلة والناعمة،مثل زهرة الكاميلا المشهورة بقدرتها على الترطيب، برائحة جديدة مميزة.

وفي تعليقه على التركيبة الجديدة، قال ميشيل زيتون، مصفف شعر المشاهير المعروف وأحد المؤيدين لمنتجات "هيد آند شولدرز": "مع هيد آند شولدرز حيوي وحريري يمكنك حماية شعرك في الصيف بدون الحاجة إلى البقاء داخل المنزل. باختصار، لن تحتاجي إلى تقديم التنازلات ويمكنك الحصول على كل شيء فعلاً. إنه مثالي لشعر حريري لا يمكن مقاومته وجدير بتصدر المجلات، وفروة رأس صحية".