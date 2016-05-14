وضعت أحمر الشفاه على عينيها وحاجبيها وهذه هي النتيجة

يعتبر أحمر الشفاه من المستحضرات الأساسية لمكياج الوجه، على اختلاف ألوانه وأشكاله، من الماتي إلى الغلوسي. لكن هل تخيّلت يوماً أنّ بإمكانك وضع مسحضرات الشفاه على عينيك؟ هل تتوقعين أنّ بإمكانك تحديد حاجبيك بأحمر الشفاه؟

بعد أن أصدرت أغلب العلامات التجارية مجموعات من مستحضرات التجميل مقاومة للماء، انتشرت فكرة غريبة، وهي استخدام هذه المستحضرات على الوجه كمكياج كامل.

إليك كيفية استخدام أحمر الشفاه على وجهك:

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-أولاً، يمكنك استخدام ملمّع الشفاه أو حتى أحمر الشفاه على وجنتيك لرفع الوجه وتنحيفه.

-ثانياً، يستخدم ملمع الشفاه لتحديد الحواجب وتمشيطها حتى تدوم طويلاً.

-ثالثاً، هذه التقنية هي الأغرب، وهي تقتصر على تحديد الجفن العلوي ورسم العين بوساطة أحمر الشفاه.

-رابعاً، كونتورينغ الوجه بوساطة الغلوس.

إذاً، بعد هذه الصيحة، أصبح بإمكنك الاستغناء عن كلّ مستحضرات التجميل واستبدالها بمجموعةٍ من أحمر الشفاه وملمّع وغلوس لمكياج كامل للوجه.

تابعي هذا الفيديو، واكتشفي كيفية تطبيق مكياج الوجه، بوساطة مجموعة الشفاه: