أخبار ليبيا..المنظمة الدولية للهجرة: 417 ألف نازح فى ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة- فى تقرير السبت، أن عدد النازحين داخل ليبيا بلغ 417 ألفا 123 شخصا نتيجة لثلاث موجات من النزوح بدأت عام 2011 وأكبرها كان فى منتصف 2014.

وأشار التقرير- نقلا عن مرصدها الخاص فى ليبيا المختص بمتابعة أنماط تنقل النازحين وطالبى اللجوء فى ليبيا- إلى وجود ما يقرب من 234 ألفا و699 من المهاجرين الأجانب فى البلاد حيث صاروا يعيشون كنازحين ويواجهون التهميش والتمييز ويتعرضون بشكل متزايد للاستغلال.

ويمكث فقط حوالى 35% منهم فى مساكن خاصة فى حين يعيش الباقون فى أماكن غير رسمية أو فى أماكن التسوق ومحطات النقل أو المبانى غير المكتملة، بينما يوجد 4% منهم فى مراكز الاحتجاز... ويشكل الرجال حوالى 89% منهم.

لفت التقرير إلى أن 47% من مجموع نازحى ليبيا يأتون من بنغازى، كما يوجد العديد من سرت وطرابلس، مشيرا إلى أن سرت شهدت مؤخرا حركة نزوح كبيرة منها إلى بنى وليد وترهونه نظرا للصراع الدائر فى منطقتهم وتدمير الممتلكات ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليم.

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