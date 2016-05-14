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الصحة تدعو المواطنين لتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

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الصحة تدعو المواطنين لتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة الصحة تدعو المواطنين لتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

أرشيفية

دعت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، اليوم السبت، المواطنين، وخاصة المسنين والأطفال لتجنب التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة وتفادى الخروج فى أوقات الذروة، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية اللازمة فى ضوء الارتفاع المسجل فى درجات الحرارة نظرًا لبدء فصل الصيف، تجنبًا للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى.

وأوضح البيان، أنه فى حالة ضرورة الخروج يجب الحرص على المشي في الظلّ وارتداء قبّعة على الرّأس و شرب الماء والعصائر الطبيعية، وتفادي المشروبات المنبّهة أو المشروبات التي تحتوي على السكريّات وضرورة تناول الوجبات بصفة عادية حفاظًا على الأملاح المعدنية بالجسم، أما بالنسبة للمسنّين يجب الحرص على البقاء بالمنزل في الغرف الأكثر برودة مع إغلاق الستائر نهارًا وفتح النوافذ ليلًا.

كما توصي وزارة الصحة بضرورة التوجه للطبيب عند الشعور بأيّ أعراض غير طبيعية كالتقيؤ وأوجاع الرأس وارتفاع‪ حرارة الجسم والجفاف خاصة لدى الأطفال والمسنين‪ .

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