هدوء في قرية العشي بالأقصر بعد مواجهات بين الأهالي والشرطة

ساد الهدوء قرية العشي شمال محافظة الأقصر، اليوم السبت، بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة بين بعض الأهالي وقوات الشرطة احتجاجا علي القاء القبض علي طالبين خلال حملة أمنية لضبط الدراجات البخارية المخالفة .

وفرضت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر كردونا أمنيا حول موقع الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة 7 مواطنين و4 من رجال الشرطة .

وقال أهالي بالقرية إن قوات الشرطة ألقت القبض علي العشرات من الأهالي أثناء الاشتباكات.

وقال مصدر طبي بمستشفي الأقصر العام أن جميع المصابين خرجو من المستشفي بعد تلقيهم للعلاج.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن عددا من أهالي منطقة العشي بالأقصر تجمعوا ورشقوا قوة شرطة بالحجارة وأضرموا النار بسيارتي شرطة.

وأضافت الداخلية أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى محل الواقعة وتمت السيطرة على الموقف وتفريق المتجمعين.

وأكدت الداخلية أنه أثناء قيام قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة طيبة بالأقصر بفحص أحد البلاغات بقرية العشي، تلاحظ للقوة مرور إحدى الدراجات النارية بدون لوحات معدنية يستقلها شخصان، فقامت القوة بضبطهما، مشيرة إلى أن الأهالي تجمعوا وبدأوا في رشق القوة بالحجارة.

ونفت الداخلية صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن احتجاز اثنين من رجال الشرطة من قِبل أهالي قرية العشي التابعة لمركز شرطة طيبة بالأقصر.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.