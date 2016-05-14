بالصور.. مازيمبي الكونغولي يتوقف بالقاهرة أثناء سفره لتونس

غادرت مطار القاهرة الدولي بعثة فريق مازيمبي الكونغولي بعد توقفها عدة ساعات “ترانزيت” , في طريقها الي تونس استعدادا لخوض لقاء الإياب أمام فريق الملعب القابسي بدور الـ 16 الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين الثلاثاء القادم، في لقاء العودة للدور الـ16 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية وذلك بملعب قابس , وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول الفريق الكونغولي بمبني الركاب “3″ تمهيدا لسفره إلي تونس.

وكان فريق مازيمبي نجح في الفوز علي الفريق التونسي بهدف نظيف في الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة سجله اللاعب بيلونجي.