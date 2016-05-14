البنتاجون: الكونجرس يتلقى إخطارا بصفقة لبيع صواريخ للإمارات بقيمة 476 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ هيلفاير 3 جو-أرض ومعدات وخدمات مرتبطة بها للإمارات بقيمة 476 مليون دولار.

وأضافت الوزارة في بيان يوم الجمعة أن المقاول الرئيسي في الصفة شركة لوكهيد مارتن ميسيل آند فاير كونترول ومقرها دالاس بولاية تكساس. وتتبع الشركة مجموعة لوكهيد مارتن كورب.

وبحسب رويترز قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس أيضا بصفقة محتملة لبيع صواريخ هاربون 2 وهي صواريخ مضادة للسفن تطلق من غواصات بالإضافة إلى معدات وتدريب لمصر. وأضافت أن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 143 مليون دولار.

والمقاول الرئيسي في هذه الصفقة شركة بوينج.