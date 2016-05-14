مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد امتحانات مدرسة التمريض

تفقد الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، لجان امتحانات طلاب الصف الأول والثانى بمدرسة تمريض مستشفى المبرة بالزقازيق، للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير سبل الهدوء لمساعدة الطلاب على التركيز والإجابة.

ذلك بمرافقة الدكتور أسامة عبد العظيم - مدير مستشفى المبرة حسام محمود بدير رئيس الشئون المالية والإدارية بالمستشفى، حسام زيدان رئيس العلاقات العامة.

وعقب ذلك قام جولة بالمستشفى لمناظرة حالات الأورام بالقسم الممتاز، ومر على صيدلية المستلزمات والأدوية والتأكد من سلامة تخزين الأدوية، بمتابعة الدورة التدريبية بقاعة الاجتماعات بالمستشفى، والتى تحاضر فيها الدكتورة هناء الحكيم مسئول مكافحة العدوى بالمستشفى.

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