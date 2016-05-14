أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد امتحانات مدرسة التمريض

Google+ Print
مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد امتحانات مدرسة التمريض مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد امتحانات مدرسة التمريض
تفقد الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، لجان امتحانات طلاب الصف الأول والثانى بمدرسة تمريض مستشفى المبرة بالزقازيق، للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير سبل الهدوء لمساعدة الطلاب على التركيز والإجابة.

ذلك بمرافقة الدكتور أسامة عبد العظيم - مدير مستشفى المبرة حسام محمود بدير رئيس الشئون المالية والإدارية بالمستشفى، حسام زيدان رئيس العلاقات العامة.

وعقب ذلك قام جولة بالمستشفى لمناظرة حالات الأورام بالقسم الممتاز، ومر على صيدلية المستلزمات والأدوية والتأكد من سلامة تخزين الأدوية، بمتابعة الدورة التدريبية بقاعة الاجتماعات بالمستشفى، والتى تحاضر فيها الدكتورة هناء الحكيم مسئول مكافحة العدوى بالمستشفى.

- محافظ الشرقية يشكل لجنة للتحقيق فى حريق كنترول الثانوى العام ‎
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365