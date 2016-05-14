أحمد عز على “شعبي إف إم” في رمضان” بـ”تورا بورا”‎

كتبت : إنجي لطفي

انتهى أبطال عمل المسلسل الإذاعي الجديد “تورابورا” من تسجيل أول خمس حلقات من المسلسل المقرر إذاعته في رمضان المقبل على “شعبي إف إم”

وأقامت شركة “ميديا سيتي” باعتبارها الجهة المنتجة، احتفالية مصغرة بمناسبة بدء تسجيل المسلسل، حضرها أبطال المسلسل وهم أحمد عز، نيكول سابا، بيومي فؤاد، مي نور الشريف، ليلى عز العرب، عمر السعيد، وليلى فوزي.

ويتناول المسلسل الإذاعي قضية المخدرات وتأثيرها على المجتمع، ومن المقرر تغيير اسم المسلسل خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن “تورا بورا” من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي