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وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس مجلس النواب اللبناني بحضور وزير التجارة والصناعة

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وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس مجلس النواب اللبناني بحضور وزير التجارة والصناعة وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس مجلس النواب اللبناني بحضور وزير التجارة والصناعة

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي – أرشيفية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بعين التينة بالعاصمة اللبنانية “بيروت”.

وذكر بيان لوزارة التعاون الدولى بالقاهرة اليوم إن اللقاء تناول أوجه التعاون الاقتصادي بين ولبنان في إطار التكامل الاقتصادي العربي الإقليمي ، حيث تمت الإشارة إلى “مبادرة مصر- لبنان إلى أفريقيا” كنواة أساسية لهذا التكامل.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني ترحيبه بتلك المبادرة ودعمه الكامل لها ، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح المبادرات الاقتصادية باعتباره الشريك الأساسي في عمليات التنمية الاقتصادية.

وأسفر اللقاء عن مناقشة بعثة رجال الأعمال اللبنانيين الفاعلين في أفريقيا المقرر استقبالها بمصر خلال نهاية شهر مايو الحالي ، والتي ستزور مصر كبعثة استكشافية للصناعة المصرية من خلال زيارات ميدانية لعدد من المناطق الصناعية المصرية ، والتي ستكون أعمالها على هامش منتدى التعاون المصري اللبناني المقرر انعقاده نهاية الشهر الحالي بالقاهرة بتنظيم مشترك بين وزارتى التعاون الدولى و التجارة والصناعة.

وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى عدد من الدول الأفريقية التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى للمبادرة مثل: الكوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، وذلك من خلال بعثات تجارية لتلك الدول لرجال أعمال مصريين عاملين في قطاعات: مواد البناء، الأدوية ومستحضرات التجميل ، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية، الكيماويات، السلع الهندسية، الأغذية، على أن تتم تلك البعثات خلال الربع الأخير من العام الحالي.

أ ش أ

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