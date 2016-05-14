بالصور… وزير النقل يتفقد أعمال التطوير بميناء سفاجا البحري

تفقد جلال سعيد وزير النقل برفقه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بميناء سفاجا البحري

وقال وزير النقل إن تكلفة أعمال التطوير بالميناء تبلغ 500 مليون جنيه، وأن عملية التطوير الجاري تنفيذها تهدف إلى إعادة التخطيط الشامل للبنية الأساسية، و إنشاء محطة ركاب بحرية حضارية لخدمة 1.3مليون راكب سنويًا، و رفع كفاءة و صيانة الأرصفة الحالية، مع إقامة محطة انتظار خارجية للسيارات والأتوبيسات و الشاحنات، للوصول بميناء سفاجا لمركز لوجيستي مساعد لميناء جدة.

وأشار السعيد إلى أن ميناء سفاجا يعتبر أحد أهم موانئ مصر نظرًا لخصائصه الطبيعية المتميزة، و قربه من مركز التنمية الجديد بصعيد مصر، و سهولة اتصاله بحريًا بميناء ضبا و جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير النقل أن الميناء يتمتع بمساحة مائيه و بعمق 20 متر، و يمتاز بموقع محمي دون احتياج لحواجز للأمواج، وكذلك صلاحية الميناء للملاحة طول العام، مشيرًا إلى أن خطة التطوير الحالية تشمل تشغيل و إدارة محطة الركاب و المركز التجاري بها، و إنشاء و تشغيل و إدارة محطة متعددة الأغراض و محطة عملاقة للحاويات لخدمة جنوب الصعيد

ومن جانبه قال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إن أعمال التطوير تشتمل إنشاء محطة ركاب بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب سنويًا، و مساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بزيادة قدرها 156 % عن مرحلة قبل التطوير.

وأوضح اللواء هشام أبوسنة أنه تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لصالح تطوير الميناء، لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير 825 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 185 %.

وأضاف أبوسنة أنه من المتوقع زيادة طاقة تداول الشاحنات لتصل إلى 40 ألف شاحنة سنويًا، بزيادة قدرها 385% و زيادة الطاقة الاجمالية لتداول البضائع بالميناء لتصل إلى 8.5 مليون طن سنويًا بزيادة قدرها 190 % و زيادة مساحة الميناء.

و فى إطار توفير استهلاك الطاقة والمياه و اتجاه الحكومة لاستخدام الطاقة النظيفة وتحليه مياه البحر أشار أبوسنة إلى أنه تم تزويد الميناء بمحطة للطاقة الشمسية بطاقة اجمالية 4 ميجا وات / ساعة، كما تم إنشاء محطة تحليه لمياه البحر 500 متر مكعب/ يوم لإمداد الميناء باحتياجاته لعدم التأثير علي احتياجات أهالي سفاجا من المياه بالشبكة القومية.