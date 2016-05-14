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محافظ الوادى الجديد يسلم 50 منزل ريفى لأبناء مركز بلاط‎

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محافظ الوادى الجديد يسلم 50 منزل ريفى لأبناء مركز بلاط‎ محافظ الوادى الجديد يسلم 50 منزل ريفى لأبناء مركز بلاط‎

محافظ الوادى الجديد يسلم 50 منزل ريفى لابناء مركز بلاط‎

قام اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمركز بلاط سلم خلالها 50 منزل ريفي كامل المرافق للمستفيدين من أبناء المركز من خلال قرعة علنية بعدما تم استبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط، وبتكلفه تتجاوز 6 مليون و873 ألف جنيه، ويهدف المشروع إلى دعم جهود المحافظة فى استغلال الإمكانيات والمقومات الزراعية المتاحة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تساهم فى تخفيف الكثافة السكانية عن المناطق ذات الكثافة العالية وتوفير فرص عمل للشباب.

واستكمل عشماوي جولته بمركز بلاط بتفقد أحد مشروعات الشباب حيث تفقد مصنع لتصنيع وتعبئة منتجات النمور يشمل خطوط تصنيع وانتاج وبطاقة عمل 35 شاب ويستوعب اجمالى منتج البلح ببلاط لتصنيعه وتسويقه وتصدير الفائض لبعض الدول العربية منها دولة المغرب.

وأكد المحافظ على دعم الشباب فى الدخول لسوق العمل وتقديم كافة المعونات وتذليل الصعوبات أمام الشباب مما يساهم فى حل مشكلة البطالة بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،
> كما تفقد المحافظ شونه توريد القمح ببلاط التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، وأوضح المحافظ أنه بعد التنسيق بين محافظة الوادي الجديد ووزارة والتجارة الداخلية لإستيعاب زيادة إنتاجية القمح المتوقعة هذا العام وصل المحافظة حتى الان عدد 31الف جوال فارغ من اجمالى68 الف جوال.

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