السيطرة على حريق نشب بـ1.5 فدان قمح بالمنيا

مراسل «ONA»

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بإحدى قرى ملوى. كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى بورود بلاغ باندلاع حريق فى فدان ونصف الفدان مزروعة بالقمح بالقرب من قرية المحرص بمركز ملوى. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق الذى أسفر عن حريق فدان ونصف الفدان من القمح، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية.

وبالانتقال والفحص تبين أنه لا توجد شبهة جنائية وراء الحريق، وأن بعض النيران امتدت من حرق قمامة بجوار الأرض الزراعية إلى القمح وتسبب الحر الشديد فى اشتعال النيران بسرعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.