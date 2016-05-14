القبض على آسيوي بحوزته 6.5 كلغ من الهيروين بدبي

ضبطت شرطة دبي 6 كيلوات ونصف الكيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة بحوزة شخص آسيوي الجنسية، كان يخبئها فوق سقف مستعار في مسكنه بمنطقة الجافلية بدبي.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي: "إن فريقاً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكن في أوائل الشهر الجاري من إلقاء القبض على المدعو: ن.م.م 24 سنة مهنته مزارع بتهمة حيازة وترويج وتعاطي المخدرات، وذلك من خلال عملية نوعية نفذها الفريق، تميزت بدقة المعلومات، وجودة التخطيط والأداء، ما يعكس يقظة وسهر الجهات المختصة بمكافحة المخدرات في شرطة دبي على أمن المجتمع، وإخلاصهم وتفانيهم في التعقب والملاحقة والقبض على كل مجرم، يحاول الاتجار أو التهريب أو الترويج للمخدرات على أرض الدولة.

من جانبه قال العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: إن الخيوط الأولى للعملية بدأت إثر معلومات هامة تلقتها الإدارة عن شخص يسكن بمنطقة الجافلية بدبي، يتعاطى المخدرات، ويقوم بترويجها بين الشباب المواطنين وأبناء الجاليات مقابل مبالغ مالية.

وبعد البحث والتحري عن صحة المعلومات، والتعرف إلى هوية المشتبه به، تحرك فريق من الإدارة إلى موقع سكنه، وقام بمباغتته وإلقاء القبض عليه داخل الشقة التي يسكنها.

بعد إخضاع المتهم ومختلف جوانب الشقة للتفتيش عثر الفريق على ما مجموعه 6 كيلوات و400غرام من مخدر الهيروين، قسم من هذه الكمية كان على شكل قوالب، والآخر كبسولات في عدة أكياس بلاستيكية، وكرتون، وصندوق خشبي، جميعها كانت مخبأة فوق السقف المستعار للشقة.

أحيل المتهم إلى الجهات القانونية المختصة بعد إسناد تهمة جلب وحيازة وترويج المخدرات، وتعاطيها كون نتائج تحاليل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة التي أجريت للمتهم بينت أنه متعاط لمخدر الأفيون.

وأكد حارب في نهاية تعقيبه على العملية، حرص الإدارة على تكاتف كوادرها، وتسخير مختلف القدرات والإمكانات البشرية والفنية التي لديها في إحباط المزيد من النشاطات الإجرامية ذات الصلة بالمخدرات.

وأشاد سيادته بفريق العمل الذي نفذ العملية مؤكداً أهمية دور مختلف شرائح المجتمع في مكافحة المخدرات، واجتثاثها من بين صفوف أفراد المجتمع، داعياً الجميع إلى المبادرة بالاتصال على الرقم المجاني 800400400 في حال اشتباههم بأي أمر يتعلق بالمخدرات.