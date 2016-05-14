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صراخ وإغماءات بين أهالى "متظاهرى 25 أبريل" بعد الحكم عليهم بالحبس عامين

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صراخ وإغماءات بين أهالى "متظاهرى 25 أبريل" بعد الحكم عليهم بالحبس عامين صراخ وإغماءات بين أهالى "متظاهرى 25 أبريل" بعد الحكم عليهم بالحبس عامين
سادت حالة من الصراخ والعويل والإغماءات، أمام معهد أمناء الشرطة بطرة، بين أهالى 51 متهما بعد الحكم عليهم بالحبس عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بمنطقة وسط البلد.

وردد أهالى المتهمين بعض العبارات منها: "العيال مظاليم"، و"العيال معملوش حاجة".

وكان المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفى رئيس النيابة، قد قرر إخلاء سبيل 30 متظاهرًا بكفالة تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه، وحبس 33 متهمًا آخرين بالتظاهر بدون تصريح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وتم إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

جنح قصر النيل تقضى بحبس 51 متهما من متظاهرى 25 إبريل عامين مع الشغل
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