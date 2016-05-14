3 اجتماعات.. سر انفراجة أزمة إضراب طيارى "مصر للطيران"

شهدت أزمة إضراب طيارى شركة مصر للطيران التى استمرت 4 أيام، انفراجة بعد انتظام عمل الطيارين على طرازات بوينج 737/800 سبب الأزمة.

ونجحت الشركة فى تسيير 108 رحلات جوية، وتأخر فى الإقلاع 8 رحلات جوية فقط ما بين 3 إلى 6 ساعات بسبب عدم استجابة قلة قليلة من مساعدين الطيارين، بينما استجاب الباقى وتفهم المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلد والشركة حاليًا، مؤكداً أنه لا يمكنك الاستجابة لأى مطالب فئوية، ونفت الشركة تدخل مؤسسة الرئاسة فى الموضوع بأى شكل من الأشكال.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط، تمكنا خلال الـ72 ساعة الماضية، من عقد أكثر من 3 جلسات مع عدد من الطيارين والمساعدين تمكنوا خلالها من احتواء أزمة التباطؤ والإضراب.

وأوضحت أنه تم تفهم مطالب الطيارين والمساعدين والتى تتلخص فى الزيادة المالية مصحوبة ببعض المطالب القليلة الخاصة ببيئة العمل، وبعد الانتهاء من الجلسات والتوصل إلى اتفاق لن يتم عرضه لوسائل الإعلام استجاب الطيارين وجزء كبير من المساعدين.

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