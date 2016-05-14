الكاف يقصي أوغندا من التصفيات ويؤهل رواندا لملاقاة شباب مصر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقصاء منتخب أوغندا من تصفيات بطولة أمم إفريقيا للشباب وتصعيد منتخب رواندا بدلا منه.

واكتشف الاتحاد الإفريقي تزوير عمر أحد لاعبي منتخب أوغندا في مباراتهم بالمرحلة الأولى من التصفيات، ليقرر إقصاء أوغند وتصعيد رواندا بدلا منها.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الرواندي في المرحلة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا للشباب مواليد 1997 يوم 21 من شهر مايو الجاري في أوغندا، فيما يقام لقاء الإياب في مصر يوم 10 يونيو.

ويبحث الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا إمكانية تحويل الحجوزات للفنادق وتذاكر الطيران من أوغندا إلى رواندا بعد التغيير المفاجئ في المنافس.

من جانبه قال معتمد جمال مدرب منتخب مصر لـ FilGoal.com: "مباراة رواندا ستكون صعبة للغاية لأنهم منتخبا قويا يشبه طريقة لعب منتخب مصر في أداءه".

وأضاف "سندرس الموقف الجديد لأننا مجبرين عليه وليس باختيارنا، وسنتعامل مع الموقف الجديد بطريقة جيدة".