بالصور.. "المهندسين" بالإسكندرية تشارك فى متلقى التوظيف السنوى بكلية الهندسة

شاركت نقابة المهندسين بالإسكندرية اليوم، فى الملتقى التوظيفى السنوى المقام بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، فى إطار تعاون النقابة مع الجامعة.

وقالت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن التعاون بين النقابة وكلية الهندسة بالإسكندرية يهدف إلى تحقيق الصالح لمهنة الهندسة خاصةً ويصب فى خدمة الوطن بوجه عام لما يمثله القطاع الهندسى من أهمية داعمة للاقتصاد المصرى فى مختلف المجالات.

وأضافت أنه من أهم أهداف الملتقى التوظيفى يهدف إلى توفير ومعرفة المهندس بفرص العمل الموجودة بسوق العمل؛ مشيرةً إلى أن النقابة بالتعاون مع كلية الهندسة يعملان على تأهيل خريجى هندسة ليس فقط لسوق العمل المحلى بل سوق العمل العالمى، وتفقدت نقيب مهندسى الإسكندرية مقر النقابة داخل الكلية ومتابعة سير العمل به.

ومن جانبه وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، على أن التواصل باستمرار مع سوق العمل يعمل على دعم قاطرة التنمية المحلية، وتساعد على النمو المجتمعى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأشار عميد الكلية إلى دعم الصناعة القائمة على المعرفة، مؤكدًا على أن رجل الصناعة الحقيقى هو من يتواصل ويهتم بالجانب الأكاديمى، وأن الكلية تعمل على تطوير العملية التعليمية، وتطوير المعامل ورفع كفاءة الخريجين.

وأضاف المهندس وليد سعيد، أن الملتقى التوظيفى يهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص التدريب التى من شأنها جاهزية المهندس لسوق العمل واكتساب الخبرة العملية، وأن إعداد الملتقى باستمرار يعمل على خلق قنوات اتصال دائمة بين ما يحدث فى سوق العمل وربطة بالعملية التعليمة.

وأشار المهندس محمد خالد، إلى أن الملتقى يعد أرضًا خصبة للتواصل مع المهندسين والخريجين وتعريفهم بنقابتهم بصورة مباشرة واطلاعهم على أحدث الخدمات التى تقدمها النقابة، بالإضافة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التواصل معهم.

جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت على هامش الملتقى التوظيفى السادس عشر بكلية الهندسة، وبحضور المهندسة سمر شلبى رئيس النقابة، والمهندس وليد سعيد، أمين عام النقابة، والمهندس محمد خالد رئيس لجنة العلاقات العامة والأعلام.

وبحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه عميد كلية الهندسة، والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وممثلى الشركات العاملة فى القطاع الهندسى بمختلف تخصصاته.

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