وكيل صحة الشرقية يخصم 3 أيام لأطباء لتغيبهم عن دورة تدريبية لأمراض الكلى

قرر الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، خصم 3 أيام مجازاة للأطباء المتغيبين عن الدورة التدريبية لأمراض الكلى دون أى إذن مسبق، جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال الدورة التدريبية للكلى الصناعى بقاعة الشهداء بمستشفى الأحرار صباح اليوم السبت، يرافقه الدكتور محيى الدين عزت مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية، وبحضور الدكتور محمد رشاد مدير عام مستشفى الأحرار وفريق من وزارة الصحة، حيث تقوم الدورة التدريبية على تدريب عدد 60 طبيبًا من أطباء الكلى بالمستشفيات، و120 ممرضة من أقسام الكلى الصناعى، حيث تقام الدورة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام ورفع المعاناة عن المرضى نظرًا لظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية ولقضائهم فترة كبيرة أثناء الغسيل الكلوى بالمستشفيات، ولكونه مرضا مزمنا يلازمهم لفترات طويلة ومن الممكن أن يكون شخصا منا كما أكد على ضرورة الاستفادة من هذه الدورات التدريبية وتطبيقها بوحدات الغسيل الكلوى علميًا وعمليًا والحرص على معايير مكافحة العدوى.

والجدير بالذكر أن وكيل الوزارة أكد على أنه بصدد عمل مشروع برنامج الاكتشاف المبكر لأمراض الكلى الصناعى.

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