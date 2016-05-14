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"الصحفيين العرب" يطالب الحوثيين فى اليمن بالإفراج عن المحررين المعتقلين

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"الصحفيين العرب" يطالب الحوثيين فى اليمن بالإفراج عن المحررين المعتقلين "الصحفيين العرب" يطالب الحوثيين فى اليمن بالإفراج عن المحررين المعتقلين
أعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب، عن دخول عشرة صحفيين يمنيين معتقلين لدى مجموعة الحوثيين يوم 9 مايو، فى إضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة التى يتلقونها وأعلنوا أنهم لن يتوقفوا عن الإضراب عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحهم.

وأضاف الاتحاد فى بيان له، اليوم، السبت، أن جماعة الحوثيين تتعمد الإساءة لهؤلاء الصحفيين فتمنع عنهم الزيارات ولا يقدمون لهم التغذية الصحية ولا الأدوية، وهو الأمر الذى يعرض حياتهم للخطر ولعديد من الأمراض.

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين فى ضرورة قيام الحوثيين بإطلاق سراحهم فوراً والتوقف عن استخدام الصحفيين كسلاح فى صراعاتهم القاتلة والسماح لهم بحرية العمل حتى يتمكنوا من اطلاع الشعب اليمنى عما يدور حولهم من أحداث.


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