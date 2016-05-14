مقتل 7 مسلحين بينهم إيرانيون فى اشتباكات قرب مطار حلب الدولى بسوريا

قتل 7 عناصر من الميليشيات الأجنبية التى تقاتل إلى جانب قوات النظام السورى بينهم إيرانيون، فى اشتباكات مع فصائل المعارضة المسلحة قرب "حى كرم الطراب" القريب من مطار حلب الدولى شمالى سوريا.

وقالت مصادر سورية، وفقا لقناة "سكاى نيوزعربية" اليوم "السبت"، أن تلك الاشتباكات اندلعت بين فصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة. .والميليشيات الإيرانية من جهة آخرى فى ظل غطاء جوى روسى وقصف مدفعى قرب "حى كرم الطراب" القريب من مطار حلب الدولى.

ويشهد ريف حلب تصاعدا كبيرا فى وتيرة القتال خلال الأيام الماضية، وكانت فصائل المعارضة استعادت السيطرة على بلدة "خان طومان" فى معركة قتل فيها 13 إيرانيا من الحرس الثورى، كما أسرت المعارضة 6 عسكريين إيرانيين.

كما دار قتال عنيف فى منطقة "حندرات" التى تسيطر عليها المعارضة، وهى منطقة استراتيجية لقربها من آخر طريق يصل إلى مناطق المعارضة فى حلب.

وشهدت حلب- الأسبوع الماضي- تهدئة بعد 10 أيام دامية، توصلت إليها روسيا وأمريكا، وتم تمديد هذه التهدئة عدة مرات قبل أن تنتهى منذ 24 ساعة. دون تمديد مما ترك المجال مفتوحا لتجدد المعارك.

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