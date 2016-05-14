حجز الطعون على "إخلاء كبائن المنتزه" للحكم بجلسة 31 يوليو القادم

صرح معتز حجاج محامى كبائن المنتزة بأن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية نظرت اليوم السبت الطعون على قرارات وزير السياحة الصادرة فى عهد الإخوان، بالاستيلاء على كبائن المنتزه، وقررت المحكمة حجز جميع الطعون للحكم بجلسة 31 يوليو 2016.

و أشار "حجاج" لـ"اليوم السابع" الى أن الدفاع بجلسة اليوم طلب إحالة جميع الطعون لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص، حيث أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة كانت أصدرت حكما بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، و الذى بنى على أساسه جميع تلك القرارات.

جدير بالذكر أن حجاج كان تحصل على أول حكم استئنافى نهائى تاريخى فى هذا النزاع، قضى باعتبار أن العقود التى تربط الشاغلين بالشركة هى عقود مدنية.

الحكم لأحد شاغلى كبائن المنتزه بثبوت العلاقة الإيجارية مع الشركة المستأجرة