"المترو" تخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

أعلنت شركة المترو تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60كم/س بدلا من 80 كم فى الطبيعى بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد أكدوا أن درجات الحرارة اليوم السبت توالى ارتفاعها على كل أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا فى معظم الطرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

-الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة خلال النهار لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 42

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