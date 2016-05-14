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تركيب لوحات إرشادية على الطرق السريعة للحد من الحوادث بالوادي الجديد

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تركيب لوحات إرشادية على الطرق السريعة للحد من الحوادث بالوادي الجديد تركيب لوحات إرشادية على الطرق السريعة للحد من الحوادث بالوادي الجديد

 

مبادرة شباب الوادي الجديد

مراسل«ONA»:

أطلق شابان من مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة وفكرة بالجهود الذاتية للحد من الحوادث المرورية المتكررة على الطرق السريعة، والتي أودت بحياة المئات على مر السنوات الماضية.

وإستغل الشابان إسلام عمران وأحمد يوسف ، الإمكانيات المحدودة والمتاحة لديهم، لطرح فكرة للحد من الحوادث المرورية على الطرق السريعة، من خلال تصنيع لافتات وإشارات فسفورية لوضعها قبل كل مطب أو طريق غير ممهد تحمل عنوان «انتبه مطب»، وذلك لتوعية السائقين خاصة على الطرق السريعة .

وقال عمران أن المبادرة لاقت ترحيبًا كبيرًا خاصة من الشباب الذين أكدوا دعمهم للمبادرة من منطلق حبهم للبلد، مشيرًا إلى أن الإشارة الواحدة تم تصميمها بزوائد الحديد الموجودة لديهم، ودهانها ووضع علامات فسفورية عليها، وتكلفت نحو 200 جنيه فقط وهو مبلغ زهيد جدًا في مقابل الحفاظ على روح إنسان.
> وأضاف، أن هناك عدة تحديات تواجههم من إطلاق تلك المبادرة أولها تخوفهم من المرور والطرق أن تزيل تلك اللافتات التوعوية على الطرق، بالإضافة إلى عدم تعاون المجلس المحلى لمركز ومدينة الفرافرة للمساهمة معهم لتعميم الفكرة .

 

 

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