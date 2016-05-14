أستاذ طب أطفال: الولادة القيصرية تسبب كوارث صحية

تلجأ نسبة كبيرة من النساء إلى الولادة القيصرية نظراً لأنها سهلة وبسيطة وأقل ألماً من الولادة الطبيعية، كما أنها لا تسبب مشاكل بالمهبل.

فى هذا السياق، كشف الدكتور عماد سلامة، أستاذ طب الأطفال ونائب رئيس الجمعية العربية الدولية لأمراض الجهاز الهضمى والتغذية، والأمراض المعدية، أن الولادة القيصرية تسبب كوارث على صحة حديثى الولادة حيث إنهم يولدون فى غير ميعادهم الطبيعى وبالتالى يعانون من مشاكل التنفس.

وأكدت الدكتورة هالة الهنيدى، أستاذ طب الأطفال والحساسية والمناعة بقصر العينى، أن الولادة القيصرية من أبرز أسباب إصابة الأطفال بالربو الشعبى لأن الرئة لديهم لم تكتمل، كما أن كثيرا منهم يتم حجزهم فى حضانات بسبب الولادة المبكرة.

وأضافت الهنيدى أن الولادة القيصرية قد تلعب دوراً رئيسياً فى ولادة أطفال يعانون من انخفاض الوزن، ويعانون من ضعف جهاز المناعة، وبالتالى ترتفع فرص إصابتهم بالأمراض.

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