أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ طب أطفال: الولادة القيصرية تسبب كوارث صحية

Google+ Print
أستاذ طب أطفال: الولادة القيصرية تسبب كوارث صحية أستاذ طب أطفال: الولادة القيصرية تسبب كوارث صحية
تلجأ نسبة كبيرة من النساء إلى الولادة القيصرية نظراً لأنها سهلة وبسيطة وأقل ألماً من الولادة الطبيعية، كما أنها لا تسبب مشاكل بالمهبل.

فى هذا السياق، كشف الدكتور عماد سلامة، أستاذ طب الأطفال ونائب رئيس الجمعية العربية الدولية لأمراض الجهاز الهضمى والتغذية، والأمراض المعدية، أن الولادة القيصرية تسبب كوارث على صحة حديثى الولادة حيث إنهم يولدون فى غير ميعادهم الطبيعى وبالتالى يعانون من مشاكل التنفس.

وأكدت الدكتورة هالة الهنيدى، أستاذ طب الأطفال والحساسية والمناعة بقصر العينى، أن الولادة القيصرية من أبرز أسباب إصابة الأطفال بالربو الشعبى لأن الرئة لديهم لم تكتمل، كما أن كثيرا منهم يتم حجزهم فى حضانات بسبب الولادة المبكرة.

وأضافت الهنيدى أن الولادة القيصرية قد تلعب دوراً رئيسياً فى ولادة أطفال يعانون من انخفاض الوزن، ويعانون من ضعف جهاز المناعة، وبالتالى ترتفع فرص إصابتهم بالأمراض.


>دراسة مصرية تكشف أسباب انسداد القنوات المرارية عند الرضع
>
>أستاذ طب الأطفال: التكييف أفضل وسيلة تهوية... والمروحة تسبب الأمراض
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365