جورج قرداحي وعيسي والمرازي وحمدي رزق ينضمون لقائمة «اسمحلي» مع مفيد فوزي

كتبت: إنجي لطفي

سجل الإعلامي مفيد فوزي، عدد من الحلقات مع مجموعة من الإعلاميين في برنامجه «اسمحلي» والمقرر عرضه في شهر رمضان، حيث سجل مع الإعلامي جورج قرادحي، وإبراهيم عيسي، وحافظ الميرازي، حمدي رزق.

ومن المعروف أن إسم البرنامج مأخوذ من جملة الإعلامي مفيد فوزي الشهيرة «اسمحلي اسألك واحرجك».

وكان الإعلامي مفيد فوزي، قد سجل حلقات مع عدد من الإعلاميين وهم: جابر القرموطي مقدم برنامج «مانشيت» على ONTV، واحمد المسلماني مقدم برنامج « الطبعة الأولى»على دريم .

ومن المعروف، أن البرنامج يسجل في إحدى استديوهات قناة CBC، حيث يوجد إتفاق مبدئي بين الطرفين، وهما القناة وفريق البرنامج على العرض على شاشة القناة لكن البرنامج لم يأخذ خطواته النهائية.