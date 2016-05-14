أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جورج قرداحي وعيسي والمرازي وحمدي رزق ينضمون لقائمة «اسمحلي» مع مفيد فوزي

Google+ Print
جورج قرداحي وعيسي والمرازي وحمدي رزق ينضمون لقائمة «اسمحلي» مع مفيد فوزي جورج قرداحي وعيسي والمرازي وحمدي رزق ينضمون لقائمة «اسمحلي» مع مفيد فوزي

 

الإعلامي مفيد فوزي

كتبت: إنجي لطفي

سجل الإعلامي مفيد فوزي، عدد من الحلقات مع مجموعة من الإعلاميين في برنامجه «اسمحلي» والمقرر عرضه في شهر رمضان، حيث سجل مع الإعلامي جورج قرادحي، وإبراهيم عيسي، وحافظ الميرازي، حمدي رزق.

ومن المعروف أن إسم البرنامج مأخوذ من جملة الإعلامي مفيد فوزي الشهيرة «اسمحلي اسألك واحرجك».

وكان الإعلامي مفيد فوزي، قد سجل حلقات مع عدد من الإعلاميين وهم: جابر القرموطي مقدم برنامج «مانشيت» على ONTV، واحمد المسلماني مقدم برنامج « الطبعة الأولى»على دريم .

ومن المعروف، أن البرنامج يسجل في إحدى استديوهات قناة CBC، حيث يوجد إتفاق مبدئي بين الطرفين، وهما القناة وفريق البرنامج على العرض على شاشة القناة لكن البرنامج لم يأخذ خطواته النهائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا