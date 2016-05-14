بالصور.. بدء امتحانات المعامل للدبلومات الفنية واستمرار امتحانات النقل بالسويس

بدأت، اليوم، بمحافظة السويس أعمال امتحانات المعامل للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2015 / 2016 فى 6 مدارس من بين مدارس التعليم الفنى البالغ عددها 19 مدرسة.

وأكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس انتظام أعمال امتحانات المعامل للدبلومات الفنية اليوم فى مدارس 24 أكتوبر الصناعية والصباح التجارية بنات والسويس التجارية بنون وكبريت التجارية المشتركة والزراعة الثانوية بنات.

وأوضح محمد عزب مدير عام التعليم الفنى أن امتحانات المعامل للدبلومات الفنية التى بدأت اليوم تسير على دفعات منظمة لمجموعات الطلاب المتقدمة، موجهاً الشكر إلى تعاون إدارة مكتب المحافظ لسرعة التحرك مع شبكة الكهرباء لإصلاح عطل الكهرباء الذى حدث بمدرسة 24 أكتوبر الصناعية قبل بدء الامتحان بدقائق معدودة، وأضاف أن إجمالى عدد المتقدمين على دفعات بلغ 724 طالباً فى كل تخصصات التعليم الصناعى والتجارى والزراعى نظام 3 سنوات.

فيما استمرت أعمال امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم العام الابتدائى والإعدادى والثانوى حيث أدى تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائى الامتحان فى مادتى العلوم والتربية الدينية، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان فى مادتى الإنجليزية والجبر، وأدى طلاب الصف الأول الثانوى العام الامتحان فى مواد الكيمياء والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية.

وتفقد عبد الحافظ وحيد سير الامتحانات، اليوم، فى مدارس الأدبية الابتدائية والإعدادية والنصر الإعدادية بعتاقة، مؤكداً انتظام سير الامتحانات دون شكاوى.

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