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بمشاركة فعالة للمحمدي.. هال سيتي يقترب من الفاصلة بثلاثية خارج الأرض على دربي كاونتي

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بمشاركة فعالة للمحمدي.. هال سيتي يقترب من الفاصلة بثلاثية خارج الأرض على دربي كاونتي بمشاركة فعالة للمحمدي.. هال سيتي يقترب من الفاصلة بثلاثية خارج الأرض على دربي كاونتي

فاز هال سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي على مضيفه دربي كاونتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الدورة الفاصلة لتحديد المتأهل الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

هال سيتي تقدم في الدقيقة الـ 30 عن طريق أبيل هيرنانديز، قبل أن يضيف الهدف الثاني عن طريق لاعبه موسى أوتابيو الذي سدد الكرة واصطدمت بجيسون شاكيل وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم هال بهدفين مقابل لا شئ.

في شوط المباراة الثاني، أضاف هال سيتي الهدف الثالث عن طريق أندرو روبيرتسون في الدقيقة الـ 97، لينتهي اللقاء بفوز هال سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

أحمد المحمدي شارك في المباراة بشكل أساسي، وكاد أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 85 حين راوغ حارس المرمى، لكنه سددها فيب الشباك الخارجية، قبل أن يعود هال ويضيف الهدف الثالث.

مباراة الإياب بين الفريقين ستكون في يوم الخميس المقبل على أرض هال ستيي، وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة برايتون وشيفيلد ويدنيزداي، إذ فاز شيفيلد ذهابا على أرضه بهدفين مقابل لا شئ.

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