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أمريكا توافق على صفقة صواريخ "هيلفاير3 " للإمارات بقيمة 476 مليون دولار

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أمريكا توافق على صفقة صواريخ "هيلفاير3 " للإمارات بقيمة 476 مليون دولار أمريكا توافق على صفقة صواريخ "هيلفاير3 " للإمارات بقيمة 476 مليون دولار

>قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ هيلفاير 3 جو-أرض ومعدات وخدمات مرتبطة بها للإمارات بقيمة 476 مليون دولار.

وأضافت الوزارة فى بيان أمس الجمعة أن المقاول الرئيسى فى الصفة شركة لوكيهد مارتن ميسيل اند فاير كونترول ومقرها دالاس بولاية تكساس. وتتبع الشركة مجموعة لوكهيد مارتن كورب.

وقالت وكالة التعاون الأمنى الدفاعى إن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس أيضا بصفقة محتملة لبيع صواريخ هاربون 2 وهى صواريخ مضادة للسفن تطلق من غواصات بالإضافة إلى معدات وتدريب لمصر. وأضافت أن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 143 مليون دولار، والمقاول الرئيسى فى هذه الصفقة شركة بوينج.
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