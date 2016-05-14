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"داعش" يسيطر على مواقع تابعة للنظام بمدينة دير الزور شرقى سوريا

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"داعش" يسيطر على مواقع تابعة للنظام بمدينة دير الزور شرقى سوريا "داعش" يسيطر على مواقع تابعة للنظام بمدينة دير الزور شرقى سوريا

>سيطر تنظيم " داعش " اليوم السبت على عدة مواقع تابعة للجيش السورى والميليشيات المساندة له، فى محيط مدينة دير الزور، شرقى سوريا.

ونقلت قناة ( سكاى نيوز ) عن مصدر سورى محلى قوله "إن التنظيم سيطر على مستشفى الأسد والسكن الجامعى ومستودعات الحبوب وساد كوب على أطراف المدينة، وأسر عشرات من الطاقم الطبى، ونقلهم إلى مدينة البوكمال، بعد عملية تسلل نفذها التنظيم انطلاقا من حقل التيم".

ومن جانبهم، أفاد ناشطون ميدانيون فى حملة "دير الزور تذبح بصمت" بأن عشرات القتلى والجرحى من الجيش السورى وداعش، سقطوا خلال المعارك، فيما لا يزال التنظيم يفرض سيطرته على المنطقة وسط محاولات من الجيش السورى لاسترجاعها بمساندة الطيران الحربى ".

ويشن تنظيم" داعش " عملية واسعة على مطار دير الزور العسكرى منذ يومين، تمكن خلالها من قتل 12 مسلحا من الميليشيات التى تقاتل إلى حانب الجيش السوري، فيما قتل 7 من مسلحى داعش، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين الجانبين فى حيى البغيلية والطحطوح، فيما تشهد المنطقة عشرات الغارات الجوية.
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مصر 365

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