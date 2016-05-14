المرصد السورى يتهم المعارضة بمقتل 19 مدنيا من أسر مقاتلين تابعين للحكومة

حمل المرصد السورى لحقوق الإنسان، الذى يتخذ من لندن مقر له، المعارضة السورية مسؤولية مقتل 19 مدنيا غربى سوريا يعتقد أنهم أفراد أسر مقاتلين تابعين للحكومة السورية..بينما نفت المعارضة ذلك.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن- نقلا عن سكان- وفقا لراديو "سوا" الأمريكى السبت، أن مسلحى المعارضة قتلوا نساءً وأطفالا بعد سيطرتهم على قرية "الزارة العلوية" التى ينتمى إليها الرئيس السورى بشار الأسد غرب البلاد التى كانت تحت سيطرة قوات النظام، مؤكدا أن سكانا فى القرية لا يزالون فى عداد المفقودين.

وألقى عبد الرحمن بمسئولية تلك الهجمات على جماعات من بينها "أحرار الشام" و"جبهة النصرة"، جناح تنظيم القاعدة، لكن المتحدث فى أحرار الشام نفى استهداف المدنيين، مؤكدا أن جماعته عملت على تجنب إيقاع الأذى بهم.

وتقع "الزارة" على ضفاف نهر بردى وقرب الطريق الرئيسى الذى يربط بين حمص وحماة.

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