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مشروع قانون الشباب يعاقب من يشعل الشماريخ فى المباريات بالسجن والغرامة

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مشروع قانون الشباب يعاقب من يشعل الشماريخ فى المباريات بالسجن والغرامة مشروع قانون الشباب يعاقب من يشعل الشماريخ فى المباريات بالسجن والغرامة
وضع مشروع قانون الشباب، الذى أعدته حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأرسلته إلى مجلس النواب، عدد من العقوبات التى من شأنها التصدى لشغب الملاعب، حيث نصت المادة (64) على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الانشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الافعال التالية، الاخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو القاء مواد صلبه أو متفجرة أو اشعال مواد ملتهبة أو حارقة (الشماريخ).

وتطبق ذات العقوبة، على كل من يقوم قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الانشطة الشبابية أو الرياضية، بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونتهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، وائتلاف الاموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.


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