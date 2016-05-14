السيسي يوجه بتركيب العدادات مسبقة الدفع للكهرباء والغاز ومياه الشرب

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم اعتماد الضوابط الجديدة الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمنشآت والعقارات التي تحصل على التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أكد على أهمية تركيب العدادات مسبقة الدفع ليس فقط للكهرباء ولكن أيضاً لمياه الشُرب والغاز، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل على تحصيل مستحقات الدولة ومكافحة عمليات تسريب التيار الكهربائي والتصدي لها بكل حزم.

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