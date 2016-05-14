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الحبس عامين لـ 51 متهمًا لإدانتهم بالتظاهر غير القانوني في 25 أبريل

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الحبس عامين لـ 51 متهمًا لإدانتهم بالتظاهر غير القانوني في 25 أبريل الحبس عامين لـ 51 متهمًا لإدانتهم بالتظاهر غير القانوني في 25 أبريل

تظاهرات 25 أبريل (أرشيفية)

قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وائل خضر، منذ قليل، بالحبس عامين مع الشغل على 51 شابًا متهمًا من بينهم 31 حضوريا و20 غيابياً، بالتظاهر في 25 إبريل بمنطقة وسط القاهرة في القضية رقم 4608 لسنة 2016 جنح قصر النيل، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين والسعودية.

يذكر قبل بدء نظر الجلسة اخلت قوات الأمن المكلفة بتامين قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  جميع المتواجدون من وسائل الإعلام،  مبررا ذلك بأنها أوامر المستشار.

كان المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة قصر النيل، قد أحال 13 متهما لمحكمة الطفل من أصل 64 متهما، كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح 31 منهم مخلي سبيلهم على ذمة القضية، لاتهامهم بالتظاهر في 25 إبريل بمنطقة وسط البلد.

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