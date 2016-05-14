مصر للطيران: تخفيض 50% على تذاكر السفر مع دخول فصل الصيف والإجازات

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم السبت، إن الشركة تطرح عروضًا بتخفيض قدره 50% تبدأ فى 23 مايو الجارى وحتى آخر أغسطس المقبل، على تذاكر السفر لعملائها داخل مصر وخارجها خاصة مع دخول فصل الصيف وموسم الإجازات.

وأضاف "مسلم" فى تصريحات صحفية، اليوم السبت: "رحلات الشركة بلغت 50 رحلة جوية بمعدل 38 رحلة دولية، و12 داخلية وشهدت انتظامًا في المواعيد، موضحا أن الشركة ستسير 108 رحلات دولية وداخلية على مدار اليوم".

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