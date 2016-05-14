تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث الاستقامة لجلسة 5 يونيو لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة متهم محكوم عليه بالإعدام غيابيًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة، لجلسة 5 يونيو لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت، بأمانة سر أحمد صبحى.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وافق على إحالة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى والحسينى عنتر وباسم عودة وزير التموين السابق ومحمد جمعة حسن وعصام رجب رشوان "محبوسين" وعاصم عبد الماجد وعزت جودة وأنور شلتوت وعزب مصطفى وعبد الرزاق محمود ومحمد على طلحة "هاربين" لمحكمة الجنايات بتهم قتل 9 أشخاص والشروع فى قتل 21 آخرين والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدى بالممتلكات العامة ومنها نقطة شرطة عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة والتجمهر فى أحداث ميدان الجيزة التى وقعت يوم 22 يوليو الماضى.



>ننشر نص حيثيات جنايات الجيزة فى قضية "أحداث الاستقامة.. المحكمة اطمأنت لأقوال الشهود وتحريات الأمن الوطنى.. والمتهمون اتخذوا من الدين ستاراً للوصول إلى مأربهم غير عابئين بالأمن والسلم الأهليين

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